Altınordu, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'a ev sahipliği yapacak

Altınordu'nun ev sahipliğindeki Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek futbol turnuvası, 7 Nisan Cuma günü başlayacak

Altınordu'nun ev sahipliğindeki Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kulübün açıklamasına göre, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılacak organizasyona 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra, Avrupa'dan Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi kulüpler de yer alacak.

Katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı 72 forma, organizasyonun ardından Altınordu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırmayla satılacak ve elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Turnuvanın açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun süre Galatasaray'da forma giyen Cevad Prekazi ve eski hakemlerden Bahattin Duran'ın da katılacağı belirtildi.