Altınordu, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'a ev sahipliği yapacak

Altınordu'nun ev sahipliğindeki Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek futbol turnuvası, 7 Nisan Cuma günü başlayacak

Altınordu, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'a ev sahipliği yapacak
04 Nisan 2023 Salı 13:22

Altınordu'nun ev sahipliğindeki Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kulübün açıklamasına göre, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılacak organizasyona 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra, Avrupa'dan Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi kulüpler de yer alacak.

Katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı 72 forma, organizasyonun ardından Altınordu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırmayla satılacak ve elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Turnuvanın açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzun süre Galatasaray'da forma giyen Cevad Prekazi ve eski hakemlerden Bahattin Duran'ın da katılacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #12 Yaş Altı #izmir cup #turnuva
Önceki Haber
Göztepe'nin filede final programı netleşti
Sonraki Haber
YÖK, lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs miktarlarını artırdı
Denizlispor'un umutları azalıyor
Denizlispor'un umutları azalıyor
0
Göztepe'nin filede final programı netleşti
Göztepe'nin filede final programı netleşti
0
Karşıyaka, seri galibiyet özlemini bitirmek istiyor
Karşıyaka, seri galibiyet özlemini bitirmek istiyor
0
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Avusturya'da altın madalya kazandı
0
Altay 2'de 2 için Sakaryaspor önünde
Altay 2'de 2 için Sakaryaspor önünde
0
Göztepe Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor
Göztepe Sultanlar Ligi'ne yükselmek istiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.