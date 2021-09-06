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Altınordu'ya ara iyi geldi

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 16'ncı sırada yer bulan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi

Altınordu'ya ara iyi geldi
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:26

"Milli takım arası bize iyi geldi" diyen tecrübeli teknik direktör, "Yeni transferlerimizin hazır olması da bizim için önemli. İlk 3 maçta istediğimiz skorları alamadık ama bu arayı iyi geçirdik. Önümüzdeki Bursaspor maçıyla sezonun ilk 3 puanını almak istiyoruz" dedi.

Dış transferde Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu ve Kürşad Sürmeli'nin ardından takıma katılan Volkan Fındıklı ve Rıdvan Koçak'ın kendilerine güç katacak isimler olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Yeni transferlerin yanı sıra performans anlamında yukarıya çıkarmaya çalıştığımız gençlerimiz de milli maç arasını iyi geçirdiler. Takım olarak bir haftada 3 maç oynayacağız. İyi bir hazırlık yaptık. Bu maçlarda en iyi performansımızı ortaya koyup, sahadan puanlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #hüseyin eroğlu
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