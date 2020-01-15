Altınordu'ya Beşiktaş'tan iki genç önerildi

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'ya Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi.

Altınordu'ya Beşiktaş'tan iki genç önerildi
15 Ocak 2020 Çarşamba 13:14

Menajerler, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Muhayer Oktay ve kupada 1 kez oynayan 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmeleri konusunda kırmızı-lacivertlilere önerilerde bulundu. Altınordu, geçen sezon Muhayer'le ilgilenmiş ancak genç futbolcu İzmir ekibine gelmeyi kabul etmemişti. Sol beke Ali Yaşar'ı transfer etmesi nedeniyle Rıdvan'ı almayı düşünmeyen Altınordu, Muhayer konusunda beklemeye geçti.


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Altay transferde gaza bastı
Sonraki Haber
Karşıyaka'dan Başkent temasları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.