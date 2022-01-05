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Altınordu'ya çifte şok

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, hücum hattındaki iki önemli oyuncusunun sakatlığıyla sarsıldı

Altınordu'ya çifte şok
05 Ocak 2022 Çarşamba 12:02

İkinci yarının ilk haftasında pazartesi günü evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek İzmir temsilcisinde santrfor Ahmet Dereli'nin ayak bileğinden sakatlandığı, sağ kanat Ahmet İlhan Özek'in adale sakatlığı yaşadığı öğrenildi. Tedavileri süren iki futbolcunun Keçiörengücü müsabakasında forma giymelerinin zor olduğu ifade edildi.

Kırmızı-lacivertli formayla Ahmet Dereli ilk devrede 8 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer ismi olurken, Ahmet İlhan ise 6 golle adaşını izledi. Altınordu'nun 18 maçta attığı 24 golün 14'üne iki futbolcu imza attı. İzmir ekibinde sol alt arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen ön libero Kürşad da görev alamayacak. Kadro dışı kalması nedeniyle ilk yarının son 5 maçında forma giyemedikten sonra devre arasında affedilen Enis Destan ise takımdaki yerini alabilecek.

Etiketler; #altınordu
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