İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
İZMİR'DE KADIN ANITI AÇILDI
0
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAKİM KARŞISINDA
0
KAN ŞEKERİ NEDEN YÜKSELİR?
KAN ŞEKERİ NEDEN YÜKSELİR?
0
ÜNLÜ ŞARKICIDAN BIÇAKLI SALDIRI!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN BIÇAKLI SALDIRI!
0

Altınordu'ya tanıdık rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde zirve ortağı Ankaragücü ile karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu, eski oyuncularına rakip olacak

Altınordu'ya tanıdık rakip
25 Kasım 2021 Perşembe 14:59

Daha önce İzmir ekibinde görev alan 3 futbolcu bu kez Başkent temsilcisinin başarısı için ter dökecek. Kırmızı-lacivertlilerde uzun yıllar kaptanlık görevini üstlenen stoper Sinan Osmanoğlu'nun yanı sıra 3 sezon Altınordu formasını terleten stoper Yusuf Abdioğlu ve 2 yıl İzmir ekibinde oynayan sağ bek Murat Uçar, bu sezon Ankaragücü çatısı altında buluştu. Üç futbolcu eski takımlarına karşı şampiyonluk hedefleyen Ankaragücü'nün tek başına liderlik koltuğuna oturması için, Altınordu ise 5 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için mücadele verecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
Önceki Haber
Kadıköy metro saldırganı: Bana tekme attılar, şikayetçiyim!
Sonraki Haber
Altınordu'ya tanıdık rakip
Altay'ın nöbetçi golcüsü Rayan
Altay'ın nöbetçi golcüsü Rayan
0
Pınar Karşıyaka'da Mitchell gitti
Pınar Karşıyaka'da Mitchell gitti
0
İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi
İzmir'de drift şampiyonasına büyük ilgi
0
Karşıyaka gülmeyi hatırladı
Karşıyaka gülmeyi hatırladı
0
Otizmli Tuna, Türkiye'de bir ilki başardı
Otizmli Tuna, Türkiye'de bir ilki başardı
0
Göztepe'de Beykan formayı unuttu
Göztepe'de Beykan formayı unuttu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.