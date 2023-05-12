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Altınordu yürekli oynayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de 16 Mayıs Salı günü bir basamak altında düşme hattındaki Erzurumspor'u yenerse son haftaya kümede kalmayı garantileyerek girecek Altınordu'da teknik direktör Hasan Özer, yürekli oynayıp kazanacaklarını söyledi

Altınordu yürekli oynayacak
12 Mayıs 2023 Cuma 15:01

Ligi hayal kırıklığıyla geçiren kırmızı-lacivertli ekibin bu sezonda 3'üncü teknik direktörü olan Özer, rakiplerini yenerek kurtuluşlarını ilan edeceklerini belirtti. Sezonun en değerli 3 puanını almak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Hasan Özer, "Kendi evimizde oynuyoruz. Desteğe çok ihtiyacımız var. Biz bu işe inandık, ligde kalmak için bundan önceki maçlarda gerekli reaksiyonları verdik. İyi puanlar topladık, işi buraya kadar getirdik. Erzurumspor ile evimizde oynayacağımız maç geçmişte oynadığımız maçlardan çok daha önemli olacak. Yendiğimiz takdirde ligde kalmayı garantileyeceğiz" dedi.

"İzmir'in yanımızda olmasını, bizi desteklemesini bekliyoruz" diyen Hasan Özer, "Biz de oyuncu grubu ve teknik heyet olarak hem motivasyonumuzu hem mesaimizi, hem de bilgimizi bu maça harcayacağız. İnşallah çıkıp iyi ve yürekli futbol oynayarak, mücadele ederek, ligde kalmayı hedeflemek en büyük hedefimiz olacak. Kolay olmayacak. Rakibimiz de ligde kalmak için mücadele edecek ama en önemli şey, sahada iyi mücadele ettiğimiz sürece bu maçı kazanmak için çok büyük bir avantaj yakalarız diye düşünüyorum. Biz mücadeleye hazırız, bunu başaracak güçteyiz. Altınordu gibi köklü, bu kadar güzel tesisleri olan, altyapıya önem veren bir takımımızın bu ligde kalması önemli ve değerli. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu söyleyebilirim, inşallah başaracağız" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #Spor Toto 1inci Lig
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