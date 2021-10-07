EFES, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
EFES, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
0
BİR ÜLKE 5,9 İLE SALLANDI
BİR ÜLKE 5,9 İLE SALLANDI
0
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
0
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
0

Altınordu zorlu seride

TFF 1'inci Lig'de Menemenspor'u 1-0 yenerek 10 puanla milli maç arasına moralli giren Altınordu, önümüzdeki haftalarda zorlu sınavlara çıkacak

Altınordu zorlu seride
07 Ekim 2021 Perşembe 10:38

Kırmızı-lacivertliler ilk etapta üst üste Play-Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) ve lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bir sonraki hafta düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak İzmir ekibi, ardından yine iddialı ekipler arasında yer alan Eyüpspor, Manisa FK (D) ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Milli araya galibiyetle girmenin kendileri için büyük avantaj olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Takım oyununu oturtma aşamasında skor almaya ihtiyacımız vardı. Futbolumuzu skora yansıttık. Kendi sahamızda başarılıyız. Bunu deplasmana da taşımak zorundayız. Milli aradan sonra zorlu fikstür başlıyor. Rakipler güçlü, biz de güçlü hale gelmeye başladık. Bu arayı çok iyi değerlendirip, lige yeniden iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
Önceki Haber
Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Peki Paris İklim Anlaşması nedir?
Sonraki Haber
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı!
Göztepe'nin kayıp yabancıları
Göztepe'nin kayıp yabancıları
0
Altay'da 40 yaşındaki kaptan İbrahim kesik yedi
Altay'da 40 yaşındaki kaptan İbrahim kesik yedi
0
Göztepe'nin golcüleri sustu
Göztepe'nin golcüleri sustu
0
Göztepe'de Başkan Sepil'in Maestro'ya güveni tam
Göztepe'de Başkan Sepil'in Maestro'ya güveni tam
0
Göztepe'de Berkan gözden düştü
Göztepe'de Berkan gözden düştü
0
Karşıyaka kendine geldi
Karşıyaka kendine geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.