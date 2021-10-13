ESKİ ROL ARKADAŞI DESTEK VERDİ
ESKİ ROL ARKADAŞI DESTEK VERDİ
0
ASPİRİNLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
ASPİRİNLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
0
BOYNUNDA LASTİKLE GEZEN GEYİK
BOYNUNDA LASTİKLE GEZEN GEYİK
0
PİLAV YAPMA MAKİNESİ İLE EVLENDİ
PİLAV YAPMA MAKİNESİ İLE EVLENDİ
10

Altınordulu Enis, Ümit Milli Takım'ı sırtlıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç yıldız adaylarından 19 yaşındaki forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ay yıldızlı ekibe son 2 maçta 4 puan kazandırdı

Altınordulu Enis, Ümit Milli Takım'ı sırtlıyor
13 Ekim 2021 Çarşamba 11:32

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu'nda mücadele eden Türkiye dün deplasmanda Kazakistan'ı Altınordulu Enis'in 27'nci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.


Genç santrfor geçen ay Bursa'da İskoçya ile oynanan maçta 75'inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1'e getirmiş ve ay yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3'üncü sıraya yükseldi. Ligde son olarak 1-0'lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #enis destan
Önceki Haber
Akşener: Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor
Sonraki Haber
Buca’da dar gelirli ailelere müjde
Menemenspor'da Pote gole hasret
Menemenspor'da Pote gole hasret
0
Altay'da Mustafa Denizli'nin başarı kıstası Avrupa
Altay'da Mustafa Denizli'nin başarı kıstası Avrupa
0
Göztepe'nin nazar boncuğu Obinna
Göztepe'nin nazar boncuğu Obinna
0
Altay'ın kozu Bamba
Altay'ın kozu Bamba
0
Göztepe'de Atınç gözden düştü
Göztepe'de Atınç gözden düştü
0
Bucaspor 1928 nefes aldı
Bucaspor 1928 nefes aldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.