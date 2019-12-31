Altınordulu Ravil, Avrupa takımlarının radarında

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşıdaki stoper Ravil Tagir, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Altınordulu Ravil, Avrupa takımlarının radarında
31 Aralık 2019 Salı 11:21

Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi. Bu kulüplerin Ravil için İzmir kulübüne herhangi bir teklifte bulunmadığı ancak milli oyuncunun performansının dikkatle takip edildiği dile getirildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Ravil Tagir, ilk yarıda ligde 15 maçta forma giydi.


Kaynak: DHA
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