Amath M'Baye: "Burada evimdeymişim gibi hissediyorum"

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransız oyuncusu Amath M'Baye, kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. 

Amath M'Baye: "Burada evimdeymişim gibi hissediyorum"
08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:55

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Amath M'Baye'nin sezon hazırlıkları için ailesiyle İzmir'e geldiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen M'Baye, yeniden Pınar Karşıyaka ile anlaştığı için heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada evimdeymişim gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam etmek, takımımla çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Herkesi yeniden görmekten ve yeni takım arkadaşlarımla tanışacak olmaktan dolayı çok mutluyum." Amath M'Baye sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlayacak.

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