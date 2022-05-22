Anadolu Efes yine şampiyon!

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan final karşılaşmasında Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid; Hanga, Abalde, Deck, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

İki takımın da hücumda kısır başladığı maçta Real Madrid’den Tavares, Anadolu Efes pota altında büyük üstünlük kurdu ve 12 sayı üreterek takımının hücumdaki yükünü çeken isim oldu. Anadolu Efes’in hücumda etkisiz kaldığı bölümde Micic ve Larkin kaydettikleri 6’şar sayıyla takımlarını oyunda tutarken, ilk periyot 15-14 Real Madrid üstünlüğüyle son buldu.

İkinci periyotta da skora destek veren üçüncü bir isim bulmakta zorlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in hücumdaki etkili performansıyla skora tutundu. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda Randolph’u devreye sokan Real Madrid, ilk yarıyı 34-29 önde kapattı.

Üçüncü periyoda hücumda etkisiz başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 5 dakika kala yalnızca 2 sayı bulabildi: 40-31. Pleiss’ın devreye girmesiyle 9-2’lik seri yakalayan Anadolu Efes, farkı 2’ye kadar indirdi ve maçın final periyoduna 42-40 Real Madrid üstünlüğü ile gidildi.

Karar periyoduna daha iyi başlayan Anadolu Efes önce Micic'in üç sayılık isabeti ardından da Singleton'ın smaç basketiyle farkı 3'e çıkardı: 42-45. Periyodun ilerleyen dakikalarında Pleiss'ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Efes, maçın bitimine 3:19 kala rakibine molayı aldırdı: 50-53. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken Anadolu Efes, Pleiss'ın bitime 1:03 kala bulduğu basket ile son dakikaya 3 sayı farkla önde girdi: 55-58. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 58-57 kazanarak üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu olma başarısı gösterdi.



FINAL-FOUR'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU VASILIJE MICIC

Turkish Airlines Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi. Sırp oyuncu final karşılaşmasında 23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

SALON: Stark

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis Vilius

REAL MADRID: Causeur 3, Randolph 6, Fernandez 2, Abalde 2, Hanga 5, Deck 5, Poirier 5, Tavares 14, Llull 9, Yabusele 3, Taylor 3

ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois, Singleton 4, Bryant, Moerman, Pleiss 19, Micic 23, Anderson, Dunston 2

1’İNCİ PERİYOT: 15-14

İLK YARI: 34-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 42-40