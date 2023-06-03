Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 4-2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET şampiyon oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu. Fenerbahçe'yi normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında 4-2 yenen Başkent temsilcisi 2022-2023 sezonunu zirvede tamamladı ve kupaya uzandı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabakanın 8'inci dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında ceza sahası içinde Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon ardından hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9'uncu dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında Apanashchenko kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maç 1-1'e geldi, maç uzadı. Fenerbahçe 95'inci dakikada Ecem'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ankara temsilcisi 1 dakika sonra Kuç ile 2-1 öne geçti. Maçın 108'inci dakikasında Kuç takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü attı: 3-1. Fenerbahçeli Coleman 109'da frikikten ağları sarstı: 3-2. Maçta son sözü 114'te yine Kuç söyledi: 4-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET oldu. Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

MURAT ERKAN: KADINLARIN SPORDA DA VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ.

Kadın futboluna verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz ‘Toplumsal Eşitlik Hareketi’ ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K kadın futbol takımını şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Sedef Aktan

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET: Selda Akgöz - Ümran Özev, Ahmadova (Dk. 43 Apanashchenko), Shmatko, Derkach, Ovdiychuk, Tuğba Karataş, Başak İçinözbebek (Dk. 99 Fatoş), Shevchuk (Dk. 67 Sabanagic), Benan Altıntaş (Dk. 43 Rabia Nur Küçük), Kuç

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Yaşam Göksu, Kpaho, Ecem Cumert, Marcano, Cansu Gürel (Dk. 100 Mbeleck), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 78 Meryem Cennet Çal), Kusi (Dk. 88 Kyeremeh), Coleman, Cordner (Dk. 88 Nazlıcan)

GOLLER: Dk. 9 Marcano (P.), Dk. 109 Coleman (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+8 Apanashchenko (P), Dk. 96, Dk. 108, Dk. 114 Kuç (Ankara BŞB FOMGET)

SARI KARTLAR: Cordner, Ecem, Kpaho (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Shmatko, Fatoş (Ankara BŞB FOMGET)

KIRMIZI KART: Ecem (Fenerbahçe Petrol Ofisi)