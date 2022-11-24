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Ankara Keçiörengücü'nde yöneticiler ve altyapı ekibi, öğretmenlerle bir araya geldi

Ankara Keçiörengücü'nde yöneticiler ve altyapı ekibi, öğretmenlerle bir araya geldi
24 Kasım 2022 Perşembe 13:46

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü Kulübünün yöneticileri ve altyapı ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beden eğitimi ve spor öğretmenleriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yöneticiler ve altyapı ekibi, Keçiören ilçesindeki okullarda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Keçiörengücü Kulübünün yöneticilerinden İskender Özbalta, "Yetenekli gençleri tespit ederek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi için gayret gösteren bir ekibe sahibiz. Bu gayreti inşallah Keçiören bölgemizdeki öğrenciler üzerinde de göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Programın sonunda öğretmenlere hediye takdim edildi.

Etiketler; #24 Kasım Öğretmenler Günü #Ankara Keçiörengücü
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