Arkas Spor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Arkas Spor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
01 Şubat 2020 Cumartesi 11:23

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai Enaboifo) 

Setler: 25-17, 25-19, 25-17

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)


Kaynak: AA
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