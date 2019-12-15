 Arkas Spor: 3 - Spor Toto: 2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

 Arkas Spor: 3 - Spor Toto: 2
15 Aralık 2019 Pazar 21:19

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Nascimento, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Hasan Hüseyin Mermer)

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Setler: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11

Süre: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)


Kaynak: AA
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