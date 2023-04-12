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Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı üçledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yla karşı karşıya geldi

Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı üçledi
12 Nisan 2023 Çarşamba 19:23

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
 

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Arkas Spor: Hoag, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur, Selçuk Keskin, Aykut Acar)

Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-21

Süre: 115 dakika (29, 29, 27, 30)


Kaynak: AA
Etiketler; #Arkas Spor #Efeler Ligi #Galatasaray HDI Sigorta #voleybol
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