Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı üçledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yla karşı karşıya geldi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Arkas Spor: Hoag, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur, Selçuk Keskin, Aykut Acar)
Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-21
Süre: 115 dakika (29, 29, 27, 30)
İlgili Galeriler