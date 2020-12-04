Arkas Spor, Solhanspor'u konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor, yarın Solhanspor'u ağırlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki Ziraat Bankkart müsabakasının rakipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini belirtti. Rakip ayrımı yapmaksızın tüm maçlara galibiyet hedefiyle çıktıklarını kaydeden Özden, "Her galibiyetin, her puanın değeri büyük. Solhanspor sınavını da başarıyla verip hedefimiz yolunda bir engeli daha geride bırakmaktan başka düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı. Arkas Spor ile Solhanspor arasındaki müsabaka yarın saat 17.30'da Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde yapılacak.