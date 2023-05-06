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Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe

Arkas Spor, yarın evinde serinin ikinci maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe
06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:22

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın evinde serinin ikinci maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

İzmir ekibi galip gelip seriyi 1-1'e getirmesi halinde üçüncü ve son müsabaka 10 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seriyi kazanacak takım ligi 3'üncü sırada, kaybeden ekip ise 4'üncü sırada bitirmiş olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Arkas #izmir #fenrbahçe
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