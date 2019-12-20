Arkasspor-Dinamo Bükreş: 3-1

Erkekler CEV Cup 16’lı final turu rövanş maçında Dinamo Bükreş’i İzmir’de 3-1 mağlup eden Arkasspor, tur atladı.

Arkasspor-Dinamo Bükreş: 3-1
20 Aralık 2019 Cuma 11:25

Romanya’da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’ndaki rövanşta da rakibine şans tanımadı. Mücadelenin setleri 28-30, 25-15, 25-23 ve 27-25’lik skorlarla bitti. Arkas, CEV Cup’ın 8’li finallerinde Alman ekibi United Volley Frankfurt’la eşleşti.

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus

HAKEMLER: Alexander Ryabtsov (Rusya) (xx), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis Lagumdzija (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Mirza Lagumdzija (xxx), Muhammet (xx), Efe (xx), Burak Çevik (xx), Caner (xx)

DİNAMO BÜKREŞ: Gomes (xx), Mihalcea (x), Pepic (xx), Cuk (xx), Leite Costa (xx), Despotovski (x), Maries (x), Ivanov (x), Munoz (x)

SETLER: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25

SÜRE: 107 Dakika (32, 22, 26, 27)


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Arkas #izmir
Önceki Haber
2 yaşındaki Helin 4. kattan düşerek öldü
Sonraki Haber
Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.