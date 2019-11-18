Asist Analiz ile İddaa’da Kaybetme Derdine Son Verin

Spor sadece dünya insanlarının bir hobisi olmanın çok ötesinde geçmiş sosyolojik bir durumdur.

Kimilerine göre şimdiye kadar oynanmış en güzel kriket maçı 2005’te Avustralya ile İngiltere karşılaşmasıdır. Tarihin en dramatik Wimbledon Finali 2008’de Nadal ile Federer arasında oynanmıştıra. Luis Hamilton’ın 2008 Interlagos’taki son dönemeç kahramanlığı gölgede bırakılması neredeyse imkânsız Formula 1 finalidir ve futbol kulüpleri tarihindeki en cesur geri dönüş İstanbul’daki Liverpool mucizesi olarak yazılır. Federer’in, Pete Sampras’ın Grand Slam şampiyonluk rekorunu ele geçirerek spor tarihine ölümsüzlüğünü ilan edişini, tenisin nasıl bir disiplin ve zarafetle oynanabileceğini bizlere göstermiştir. Usain Bolt ise Pekin’de hız kavramımızı yerle bir ederken, Berlin’de sınırları yok edilebileceğini göstermiştir. Dövüş sporlarına olan bakış açımızı değiştiren Flyod Mayweather Jr ve Manny Pacquiao’nun boksa yepyeni bir soluk getirişi olarak kabul edilmektedir. Kariyeriösterirlerken dünyanın dört bir yanından insanları ekran karşısına kilitlemiştir. Asist Analiz spor haberleri her spor dalından haberleri okuyucusuna taşırken sporun sosyolojik vaka oluşunu da gözler önüne sermektedir.