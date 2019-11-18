Asist Analiz ile İddaa’da Kaybetme Derdine Son Verin

Spor sadece dünya insanlarının bir hobisi olmanın çok ötesinde geçmiş sosyolojik bir durumdur.
Kimilerine göre şimdiye kadar oynanmış en güzel kriket maçı 2005’te Avustralya ile İngiltere karşılaşmasıdır. Tarihin en dramatik Wimbledon Finali 2008’de Nadal ile Federer arasında oynanmıştıra. Luis Hamilton’ın 2008 Interlagos’taki son dönemeç kahramanlığı gölgede bırakılması neredeyse imkânsız Formula 1 finalidir ve futbol kulüpleri tarihindeki en cesur geri dönüş İstanbul’daki Liverpool mucizesi olarak yazılır. Federer’in, Pete Sampras’ın Grand Slam şampiyonluk rekorunu ele geçirerek spor tarihine ölümsüzlüğünü ilan edişini, tenisin nasıl bir disiplin ve zarafetle oynanabileceğini bizlere göstermiştir. Usain Bolt ise Pekin’de hız kavramımızı yerle bir ederken, Berlin’de sınırları yok edilebileceğini göstermiştir. Dövüş sporlarına olan bakış açımızı değiştiren Flyod Mayweather Jr ve Manny Pacquiao’nun boksa yepyeni bir soluk getirişi olarak kabul edilmektedir. Kariyeriösterirlerken dünyanın dört bir yanından insanları ekran karşısına kilitlemiştir. Asist Analiz spor haberleri her spor dalından haberleri okuyucusuna taşırken sporun sosyolojik vaka oluşunu da gözler önüne sermektedir.
Ülkemizde milli takımlarının kazandığı başarıların ne kadar büyük önem taşıdığı kadar Avrupa Kupalarında mücadele eden takımların ardında tüm üke olarak, taraftarlık duygularını dışarıda bırakarak destek talepleri buna önemli bir göstergedir. 50 yıl içinde spor, tohumlarından çıkıp, sosyal ve ekonomik bir fenomen haline gelmişken sporcular da ünlü şovmenler gibi medyatik hale gelmişlerdir. Magazin sayfalarında yer alırlarken dünyanın geleceğine dair söylemlerle etkili olmayı da tercih etmişlerdir. Dünyayı nasıl değiştirebileceklerini değil de sadece kendi isyanlarını dile getiren ve 1968 Olimpiyat Oyunları’nda Tommy Smith ile John Carlos ABD’deki ırk ayrımını protesto etmek için podyumda el ele tutuşma görüntüsü hafızalardadır. Bugün hala ırkçılık ile başa çıkılmaya çalışıldığı düşünülürse sporun ve sporcunun etkisi ters tarafından da tartışılabilir. Sporcular, yaşadıkları dönem içerisinde içinde bulundukları toplumu etkilediler. Bugün ise markalaşma hareketleri ile sosyal medya ve pazarın odak notası haline gelmişlerdir. Spor sitelerinde ve gazetelerde belki insanlar artık bugünün iddaa tahminleri ve analizlerini görmek için açıyor olsalar da bu oyuncuların etkisinden kurtularak alışveriş kararı vermek bile zorlaşmıştır. Futbolcular spor markalarından çıkıp patates cipsine kadar reklamlarda oynayarak hemen tüm sektörlerin üzerinde büyük etki bırakmışlardır. Sistemin bundan sonraki dönemecinde sporcuların insanlık ve gelecek gibi önemli konularda fikir sahibi olmasından çok ne kadarlık ürün ve hizmet satışına yardımcı oldukları daha fazla ortaya çıktığında sporcuların sosyolojik durumundan çok ekonomik durumu egemen olacaktır.