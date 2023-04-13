- Büyükler üç bantta 5 milli sporcu, son 16 turuna çıktı

ANTALYA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda büyükler üç bantta 5 milli sporcu, son 16 turuna yükseldi.



Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, büyükler üç bant kategorisinde son 32 turu müsabakaları yapıldı.

Milli sporculardan Semih Saygıner, Sabır Çelik'i 50-8, Tayfun Taşdemir, Emrullah Başeğmez'i 50-42, Berkay Karakurt, Yunan rakibi Nikos Polychronopoulos'u 50-47, Tolgahan Kiraz, Fransız Jeremy Bury'yi 50-3, Lütfi Çenet de Belçikalı Kurt Cevlenans'ı 50-25'lik skorla yenerek son 16 turuna çıktı.



Ay-yıldızlı bilardoculardan Murat Naci Çoklu, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'ye 50-46 ve Turgay Orak, Hollandalı Jean Paul De Bruijn'e 50-32'lik skorla mağlup olarak elendi.



Büyükler üç bant kategorisinde müsabakalara yarın devam edilecek.



18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.