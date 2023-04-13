Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
0
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
0
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı
13 Nisan 2023 Perşembe 21:52

ANTALYA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik milli takımlar kategorisinde Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan ay-yıldızlı ekip, finalde İspanya ile karşılaştı. Milli takım, İspanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, karşılaşmanın ardından milli sporcuları tebrik etti.

Artistik Milli Takımı sporcularından Hacı Arap Yaman, önceki gün ferdi kategoride Avrupa şampiyonu olduğunu, bugün de takım halinde şampiyonluk kazanmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum oldu. Daha önce ferdi olarak Avrupa şampiyonluğum vardı. Şimdi de Barış arkadaşımla takım olarak şampiyonluğu kazandık. Çok mutluyuz. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı bilardocu Barış Cin de takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türk Milli Takımı olarak Hacı Arap Yaman ile çok iyi bir takım oluşturduk. Güzel oynadık, iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen müsabakayı 3-1 kazanmasını bildik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

Etiketler; #antalya #Artistik Milli Takımı #Avrupa Bilardo Şampiyonası #bilardo #Türkiye Bilardo Federasyonu
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Bakan Karaismailoğlu, Sıla İlim Kültür ve Dayanışma Derneği iftarında konuştu:
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
0
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
0
Avrupa Bilardo Şampiyonası
Avrupa Bilardo Şampiyonası
0
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
Basketbol: 7Days Avrupa Kupası
0
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
0
Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından
Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.