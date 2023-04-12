Bakan Kasapoğlu: Bir dayanışmaya şahitlik ettik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanan hazırlık maçında depremzedeler için ortaya konan bir dayanışmaya şahitlik ettiklerini söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanan oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Spor camiasının depremlerin ardından büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabii hayatın normalleşmesi ve yaraların sarılması önemli bir süreç. Depremlerin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak el ele vermenin ve dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de dayanışmayı, omuz omuza vermeyi, el birliğiyle bu süreci atlatmayı inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Spor camiamız ilk anlarından itibaren bu dayanışmanın en önemli unsurlarından biri oldu. Ben bu vesileyle tüm spor camiasına şükranlarımı sunuyorum. Tabii spor dostluk demek. Bugün sporun dostluk yönünü çok güçlü bir şekilde hissettik ve hep birlikte şahit olduk. İki köklü takımın dostluk dolu mücadelesine ve bu anlamda depremzedeler için ortaya konan bir dayanışma ve bir organizasyona şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

"Gelirin depremzedelere aktarılması hakikaten takdire şayan bir durum." diyen Kasapoğlu, "Hem Beşiktaş Kulübümüze hem Atletico Madrid'e ve emeği geçen herkese şükranlarıma sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'ta sporla ilgili yeni projeler başlattık. Spor bu anlamda bir iyileşme unsuru ve bir rehabilitasyon aracı. Sporun bu yönünü, bu süreci yönetmede güçlü bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah inanıyorum ki daha güzel ve aydınlık günlere yine sporun gücünden de faydalanarak ulaşacağız." diye konuştu.

"Bırakmam Seni Türkiyem kampanyasında yolumuza devam ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılacak olmasının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Güzel bir futbol seyrettik. Tabii Beşiktaş'ın galibiyeti bize daha da büyük keyif verdi. Biz bu oynanan oyundaki gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapabilmek adına kullanmak üzere yola çıktık. 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasında yolumuza devam ediyoruz. Bu da işin bir parçasıydı. Devletimizden ve milletimizden çok büyük destek görüyoruz. Hükümeti temsil eden Bakanımız da bize eşlik ettiler ve bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Kendisine teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bize güç veriyorlar."(AA-DHA)