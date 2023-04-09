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Bandırmaspor-Altay maçının ardından

- Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül:-"Hedefimiz tabii ki play-off'u yakalamak"- Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu:-"Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı"

Bandırmaspor-Altay maçının ardından
09 Nisan 2023 Pazar 18:57

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Altay'ı 2-1 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu söyledi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında aldıkları 1 puanın bu maça daha öz güvenli çıkmalarını sağladığını söyledi.

Oyuncular arasında rekabeti artırmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Oyuncular arasındaki rekabeti artırmaya çalışmamızın olumlu dönüşlerini almaya başladık. Bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için değerli. Biraz geride kalsak da hedefimiz tabii ki play-off'u yakalamak. Bunun için mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz ve hedefin içinde kalmaya çalışacağız. Bugünkü maçın zor geçeceğini biliyorduk ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Dilerim Manisa'da da bunun devamını getirir oradan da galibiyetle döneriz."


- Altay cephesi

Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da son haftalarda iyi oynayıp puanlar aldıklarını hatırlattı.

Mutlu, son iki deplasmanda kazanarak Bandırma'ya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı."

Etiketler; #altay #balıkesir #bandırmaspor #Maçın ardından
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