Başakşehir'den büyük başarı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş mücadelesinde İstanbul Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a kaybedilen 3-1'lik maçın ardından rakibini İstanbul'da oynanan mücadele sonrasında 3-1'lik skorla mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler ilk yarıda 31'inci dakikada Skrtel, 45'inci dakikada Aleksic'in golleriyle öne geçti. 68'inci Vietto'nun golüne engel olamayan Başakşehir, 90+3'üncü dakikada Visca'nın golüyle maçı uzatmaya taşıdı. 109'uncu dakikada Visca'nın golüyle Başakşehir mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmesinde ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla mağlup olan İstanbul Başakşehir, rövanş mücadelesinde evinde ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonunda teknik direktör Okan Buruk turu ve mücadeleyi değerlendirdi. İlk maçın ardından iyi bir oyun oynadıklarını belirten Buruk, "İlk maçtaki 3-1'lik mağlubiyetten sonra maça çıkarken elimizden gelenin daha fazlasını yaptık. 120 dakikanın büyük bölümünde üstündük, bir çok gol attık. Uzatma dakikalarında bile maça inanan, turu geçileceğine inanan Başakşehir vardı. Günün sonunda 4-1'lik galibiyet aldık. Bizim tarihi, Türk futbolu için de önemli bir gün. Ülke puanını yukarı çekmemiz önemliydi. Çok mutluyuz. Bir yanda da şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı. Başımız sağ olsun galibiyet Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" diye konuştu.

İki kulvarda da gideceğiz

Üst üste maç oynamanın sorun olmayacağını söyleyen Buruk, "Üç gün önce maç oynamış bir takım olarak bugün 120 dakikayı çıkardık. 3 gün sonra maç oynamak zor değil. Doğru yenilenirse oyuncu 3 gün sonra maça rahat çıkılır. İki kulvarda da gideceğiz. Hem Avrupa, hem de ligi beraber götürmeye çalışacağız" dedi.

Tur tur ilerlemek istiyoruz

Önlerine tur tur bakacaklarını dile getiren Buruk, "Öncelikle tur tur ilerlemek istiyoruz. Bir sonraki turda kimle karşılaşacağımızı bilemiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çeyrek finale kalmak için uğraşacağız. Hem kendimizi hem de ülkemiz için daha yukarılara gitmek istiyoruz. Psikolojik anlamda bu maçlar bizi ve Türkiye'yi güçlendiriyor. Hangi takımla eşleşebileceğimiz önemli. Tur tur giderek en iyisini yapmak istiyoruz. Hangi takımla eşleşeceğimiz de önemli" açıklamasında bulundu.

İyi olan taraf bizdik

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Buruk, "Tabii ki çalışmalar taptık. Alan savunması yapan bir takımdı. 1'inci direkte rakiplere vurduran bir takımdı. 3'üncü golü de paslaşmadan bulduk. İlk maçta rakip çok iyiydi ama bugün de iyi olan taraf bizdik. Rakip kendi sahasında iyi ama deplasmanda o kadar iyi olmayan bir takımdı. Bu da bir doneydi. Bugün gol anlamında iyi vuruşlar yaptık ve önemli bir takımı elemiş olduk" şeklinde konuştu.

Kritik gollerin adamı Skrtel

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir'in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 de lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole daha imza atmıştı. Ligin 8'inci haftasında turuncu lacivertli takımın 2-1'lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2'nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9'uncu haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87'nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90'ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi. Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ferro: Maçta çok hata yaptık

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İstanbul Başakşehir'e 4-1 skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden Sporting Lizbon'da yardımcı antrenör Emanuel Ferro, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İlk maç ve ikinci maç yorumunda Ferro, "Bu maçta çok hata yaptık. İkinci yarı iyi oynadık ama pozisyonları gole çeviremedik. Hatalarımızdan dolayı iyi bir performans gösteremedik" dedi.

Başakşehir baskılı başladı

Başakşehir'in ilk yarıya baskıyla başladığını belirten Ferro, "İlk yarı baskıyla başladı ve cevap veremedik. Ofansif anlamda kötüydük. Pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı baskıyı kırdık ve golü bulduk. Duran top ve penaltıdan gol yedik. Penaltı golüyle elendik. Rakibin hakkını vermek istiyorum" diye konuştu.

Turu geçebilirdik

Başakşehir karşısında kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Ferro, "Lig sonu bugünkü maça dönecek olursak 4 gol yemek kabul edilebilir değil. Turu geçebilirdik. Tek hedefimiz ligde daha çok maç kazanmak. Kesinlikle ligde de daha iyi olma isteğimiz var" açıklamasında bulundu.