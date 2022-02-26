Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü Zeynep Cebenay, 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı forması giyen, başarılı oyuncuları Hasan Emre Çatal'a başarılar diledi. Hasan Emre'nin çok başarılı bir oyuncu olduğunu belirten Cebenay, "Başarı Emre'nin genlerinde var. Onun A Milli Takıma yükseleceğine inanıyorum" dedi

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların mücadele ettiği 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası, 20-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü Zeynep Cebenay, "Hasan Emre Çatal, 9 yaşından beri bizimle beraber. Onu ortaokuldayken keşfettik, çok başarılı bir çocuktu. Pandemi sürecini fırsata çevirdik ve çok çalıştık. Hasan Emre, en yetenekli, en hırslı, en asi oyuncumuz." dedi.

Oyun kurucu

Hasan Emre'nin mücadele etmeyi seven bir sporcu olduğunu belirten Cebenay, "Abisi İsmet Çatal da hentbolcu olduğu için, başarı genlerinde var diyebiliriz. Mevkisi kanattı, biz onu orta oyun kurucu mevkiine aldık, hatta ilk milli takıma gittiğinde kantta oynuyordu. Orada da kendini geliştirdi ve şimdi orta oyun kurucu mevkisinde oynuyor. Hasan Emre daha da gelişecek. Onun A Milli takıma kadar yükseleceğine inanıyorum. Bunun için benim gibi Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü olan eşim Ahmet Cebenay ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcumuz Hasan Emre Çatal'a başarılar diliyoruz, Yolu açık olsun" dedi.



Spor Müdürü Kadir Gül de "18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla ilimizi temsil eden Sarıçam Belediye Spor Kulübümüzün başarılı sporcusu Hasan Emre Çatal'a ve Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Hasan Emre Çatal" dedi.

Örnek olsun

Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı’nda başarılı bir sezon geçiren Adana Aladağ doğumlu Hasan Emre Çatal, Milli Takım'a seçildikten sonra Başkan Bilal Uludağ’ı ziyaret ederek, kendilerine sağladığı imkanlar için teşekkür etmişti. Başkan Uludağ, “Başarınız hepimizin başarısı, bu başarınızın diğer sporcu kardeşlerimiz için de örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Sporcular da “Sizler bize destek verdikçe daha güzel sonuçlar alacağız ve Sarıçam’ı layığı ile temsil edeceğiz” diyerek söz vermişti.