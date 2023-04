Başkan Acar açıkladı, Aliağaspor FK’da yeşil beyaz geri dönüyor

Aliağaspor FK’nın önümüzdeki sezon sahada sarı siyah ve yeşil beyaz formayla mücadele edeceğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa’nın her rengi bizim rengimiz, yeter ki içinde Aliağa olsun. Aliağa’nın 3.Ligdeki hedefi kesinlikle şampiyonluktur. Önümüzdeki yıl 2.Lige çıkışımızı şenliklerle kutlayacağız” dedi

Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyon olarak adını 3.Lige yazdıran Aliağaspor FK, yönetimi, futbolcuları ve taraftarıyla şampiyonluk kutlama gecesinde bir araya geldi. Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonluk gecesine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, kulüp yöneticileri, futbolcular, teknik yönetim, Yeniçeriler Taraftar Grubu aileleriyle birlikte katıldı.

"Aliağa’nın 3.Ligdeki hedefi kesinlikle şampiyonluktur"



Şampiyonluk gecesinde açılış konuşmasını yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1.Amatör Kümede borç içinde olan bir şehir takımının 3.Lige uzanan zorlu öyküsünü anlattı. Eski takımdan kalan borçlar ve birçok problemden ötürü takımın renklerini dahi değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde Aliağaspor 1.Amatör Kümede mücadele ediyordu. Futbolcular maddi imkânsızlıklardan dolayı transfer ücretlerini dahi alamıyordu. O dönemin yöneticileri, 2014 yılında Çiğli stadında oynanan play off süper amatöre yükselme maçında kazanmamak, üst lige yükselmemek için dua ediyordu, çünkü maddi imkansızlıklardan ötürü bir üst ligi, süper amatörü, kaldıramayacaklarını düşünüyorlardı. Biz göreve geldikten sonra ilk olarak sporla siyaseti ayırmaya karar verdik. Sporla siyaset aynı yerde olmaz. Aliağa’nın sporu seven, spora emek vermiş, Aliağa sevdası olan, bu forma için ter dökmüş, takım için her türlü fedakârlığı yapmış insanları bir araya getirdik. 2014 yılında Aliağa’ya gönül vermiş bu insanlarla Aliağaspor’u devraldığımızda takımın altından kalkılamayacak kadar yüklü bir borç içinde olduğunu, kulübün yürüme şansının olmadığını gördük. Ancak biz, Aliağa’nın sportif olarak da iyi yerlere gelmesini istedik. Aliağa’nın futbolda, futbol tarihinde tekrar yerini alabilmesi için 2014 yılında Aliağaspor FK’yı kurduk. Hukukçular, yeni kurulan Aliağaspor FK’nın, geçmişten gelen problemlerinden dolayı eski takımın devamı gibi görünmemesi gerektiği görüşündeydi. Eski takımın devamı gibi algılanması Aliağaspor FK’yı da borç sorumluluğu altına sokacaktı. Eski takımın CAS’ta, Avrupa’da davaları devam ediyor, borç yükü de çok fazlaydı. Böyle bir algının oluşmaması için ayrı bir renk de belirlenmesi gerekliydi. Yeni renkleri belirlemek de bana düştü. Karanlıktan aydınlığa çıkışı simgeleyen siyah ve sarı renklere karar verdik. 3.Ligle beraber aydınlığa kavuştuk. Bugün sarı siyahla yeşil beyazın birleşme günü. Aliağaspor FK, önümüzdeki sezon sarı siyah ve yeşil beyaz formayla sahada mücadele edecek. Aliağa’nın 3.Ligdeki hedefi kesinlikle şampiyonluktur. Önümüzdeki sezonun sonunda 2.Lige çıkışımızı şenliklerle kutlayacağız”

Başkan Serkan Acar ayrıca, 3.Ligin ilk transferini Hakan Şapçı ile yaptıklarını, yeni sezonda da Hakan Şapçı ile devam edeceklerini söyledi.

“Çok Daha Güzel Şampiyonluklar Yaşayacağız”



Aliağaspor FK gibi bir camiaya hizmet etmekten, Aliağa’ya şampiyonluk getirmekten ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Tüm futbolcularımla gurur duyuyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel şampiyonluklar yaşayacağız” dedi.

“Şampiyonluk Kupasını Hep Birlikte Aliağa’ya Getirdik”



Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, “Kulübü 3 yıl önce devraldığımda Belediye Başkanımız Serkan Acar, bana çok inandı, çok güvendi. İlk gün verdiğim kupa sözümü yerine getirdim. Futbolcularımın, teknik heyetimizin ve taraftarımızın da desteği ile şampiyonluk kupasını hep birlikte Aliağa’ya getirdik” dedi.

Aliağaspor FK’dan Şampiyonluk Pozu

Şampiyonluk kutlama gecesi kesilen şampiyonluk pastası ile sona erdi. Şampiyonluk kutlama gecesi öncesinde Aliağa Atatürk Stadı’nda bir araya gelen futbolcular ve teknik heyet Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte şampiyonluk pozu verdi.