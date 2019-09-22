Başkan Batur, sabah sporu yaptı

Konak Belediyesi’nin “Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle düzenlediği etkinliklerine katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hemşehrileriyle birlikte sabah sporu yaptı, futbol tecrübesini konuşturdu.

Birçok ülkede her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”, Konak Belediyesi’nin ilçede iki ayrı noktada düzenlediği spor etkinlikleriyle kutlandı. Belediyenin spor merkezleri kursiyerleri ile vatandaşlar, Göztepe Denizatı Parkı ve Alsancak Vapur İskelesi’nde, eğitmenler ve müzik eşliğinde sabah sporu yaptı. Aerobik, step ve pilates eğitmenlerinin gösterdiği hareketlerin tekrar edildiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımıda tam kadroyla katıldı.

Kadın futbolcularla oynadı

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte hemşehrileriyle bir araya gelerek spor yapan Başkan Batur, günlük antrenmanına Alsancak Vapur İskelesi önünde devam eden Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı'na da eşlik etti. Uzun yıllar Narlıdere Spor Kulübü'nde top koşturan ve futbola ilgisini her fırsatta dile getiren Batur, Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı antrenmanında topu ayağına alarak bir de gol attı.