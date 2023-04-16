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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

- Beretta Famila Schio: 59 - ZVVZ USK Prag: 56- İtalya temsilcisi, organizasyonu üçüncü tamamladı

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
16 Nisan 2023 Pazar 20:20

PRAG (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio, Çekya takımı ZVVZ USK Prag'ı 59-56 yendi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Beretta Famila Schio ile VVZ USK Prag karşılaştı.

Kralovka Arena'da oynan müsabakanın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Beretta Famila Schio, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 48-42'lik skorla geçen İtalya ekibi , maçı 59-56 kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Beretta Famila Schio'nun oyuncularına madalyaları verildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde iki Türk ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu akşam şampiyonluk için karşılaşacak.


Etiketler; #basketbol #Beretta Famila Schio #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali #Kadınlar Basketbol #Prag #ZVVZ USK Prag
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