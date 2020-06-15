Basketbol sanaldan konuşulacak

Yaşanan Covid-19 salgınıyla iptal edilen basketbol liglerinin, Avrupa basketbol endüstrisi üzerinde ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan ne gibi etkileri olduğu webinarda konuşulacak.

Basketbol sanaldan konuşulacak
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:38

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nun 17 Haziran Çarşamba günü 19.30-21.00 saatleri arasında düzenleyeceği webinara konuşmacı olarak Basketbol camiasının saygın isimlerinden Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Arzu Özyiğit ve Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören katılacak. Konuşmacılara İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Cem Tınaz eşlik edecek. Webinarın moderatörlüğünü spor yorumcusu İhsan Bayülken yapacak. Etkinlikte, salgının saha içindeki yarattığı etkinin yanı sıra ekonomik, yönetimsel ve sosyal etkileri ile FIBA ve Euroleague gibi uluslararası yönetim organlarının alacağı aksiyonlar dahilinde kulüplerin kendi geleceklerini nasıl şekillendirecekleri ele alınacak ve basketbolun yarınları tartışılacak. Oturum sonunda izleyicilerin soruları cevaplanacak.

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