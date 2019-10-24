Başlama vuruşu Başkan Atay'dan

Golf sahalarında golf kuralları doğrultusunda futbol topu ve futbol topu için büyütülmüş delikler ile oynanan FootGolf, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başladı. FootGolf Türkiye (TFGD) tarafından düzenlenen Kuşadası Açık Turnuvası, Golf Kulübü'nde gerçekleşti.

Turnuva Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından gerçekleştirilen vuruş ile başladı. Efeler Belediyesi'nin katkıları ile Adnan Menderes Üniversitesi BESYO öğrencilerinden oluşan takımlar da turnuvaya katıldı. Kuşadası etabı ilk gün Levent Onursan'ın liderliğinde tamamlandı.

Birinci Tolga oldu

Final gününde Ralph Tolga rakibini geçerek turnuvanın birinciliğini kazanırken turnuvanın 2'ncisi Zafer Altınok, 3'üncüsü ise Levent Onursan oldu. Ralph Tolga bu galibiyeti ile Türkiye klasmanında 100'üncü dünya klasmanında 50 puanı hanesine yazdırdı. 45 yaş üstü kategorisinde kazanan isim ise İlhan Üttü oldu. FootGolf Türkiye Turu kapsamında gelecek etap kasım ayında Antalya'da, final etabı ise aralık ayında Bodrum'da gerçekleştirilecek. Başarı elde eden oyuncular 2020 yılında Japonya'da düzenlenecek FIFG FootGolf Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.