İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
0
KAVUNUN FAYDALARI...
KAVUNUN FAYDALARI...
0
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
0
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0

Bayraklı Belediyesi'nden anlamlı turnuva

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden merhum Meclis Üyesi Hasan Karabağ anısına futbol turnuvası düzenledi. Etkinliğin başlama vuruşunu aile yakınları yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, müsabakalara katılan takımlara ve teknik ekiplere başarılar diledi

Bayraklı Belediyesi'nden anlamlı turnuva
06 Temmuz 2021 Salı 15:28

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına geçen yıl hayatını kaybeden Meclis Üyesi merhum Hasan Karabağ'ın adı verildi. Müsabakaların başlama vuruşunu merhum Hasan Karabağ’ın kardeşi Hüseyin Karabağ, oğulları İzzet Karabağ ve Fikret Karabağ yaptı. 5 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenecek müsabakalara 32 takım katıldı. Pandemi tedbirleri alınan tesise girişte tüm sporcuların ve teknik heyetin ateşleri ölçüldü, hes kodları sorgulandı. Dezenfektan ve maske dağıtıldı. Turnuvada ter döken sporculara katılım belgesi takdim edildi.

FİNAL 12 TEMMUZ'DA

İzmir ve çevre illerden profesyonel kulüplerin akademi takımları ve amatör takımlarının katılım gösterdiği turnuva; hafta içi her gün 17:00’da farklı grupların maçlarıyla devam edecek. 9 Temmuz 2021 Cuma günü son 16 ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Turnuva; 12 Temmuz'daki üçüncülük-dördüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

HANGİ TAKIMLAR KATILDI?

Göztepe, Altay, Altınordu, Karşıyaka, Gümüşordu Genç F.K, Manisaspor, Salihlispor, Yunus Emre Belediyespor, Pınargücü Spor, Çamdibispor, Çamdibi İdman Yurdu, İzmirgücü Spor, 1925 Gk, Grı Sigorta Gültepe Spor, Bayraklı Belediyespor, Egekent Gençlik Spor, Onur Gençlik Spor, Soğukkuyu Spor, Bayraklı Özgür F.K, Çay Mahalle Demirköprü Spor, , Buca Gençlerbirliği, Buca Kuruçeşme Spor, Üçyol Gençlik Spor, Bahçelievler Elit F.K, Bornova Genç Özgür Spor, 1925 Manavkuyu Gençlik Spor, Bayraklı Yıldızordu Spor, Avr Atletik Spor Kulübü, Karagöl Spor, Atakentspor 1923 Gençlik Ve Spor, Asarlık Gençlerbirliği, Fikri Altay Spor Kulübü olmak üzere 32 takım sporcuları müsabakalarda ter dökecek.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi #turnuva
Önceki Haber
Efes Selçuk'ta JES direnişi: Gökçealan’ı talan ettirmeyeceğiz
Sonraki Haber
Karşıyaka Belediyesi’nden 65 yaş üstüne hizmet hamlesi
Türkiye bu kızı konuşuyor!
Türkiye bu kızı konuşuyor!
0
Göztepe'de Ideye sıkıntısı
Göztepe'de Ideye sıkıntısı
0
Altay taraftarından Mustafa Denizli çağrısı
Altay taraftarından Mustafa Denizli çağrısı
0
Göztepe'nin gençleri parlıyor
Göztepe'nin gençleri parlıyor
0
Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi
Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi
0
Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı adaylığını açıkladı
Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı adaylığını açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.