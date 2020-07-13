Bayraklı'da mesafeli zumba

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Bayraklılı kadınlar sosyal mesafe kurallarına uyarak zumba yaptı. Hafta sonu gerçekleşen aktivite, renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı'da mesafeli zumba
13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:49

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla salonlarda ara verilen spor kurslarına açık alanlardaki aktivitelerle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde farklı branşlarda etkinlikler düzenleyen Spor İşleri Müdürlüğü, son olarak Manavkuyu Mahallesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Opet'in karşısındaki parkta "7'den 70'e Zumba Aktivitesi" ile onlarca kadın sporseveri bir araya getirdi. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleşen etkinlik, çocuklar ve farklı yaş gruplarındaki kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen aktivitede katılımcılar bir saat boyunca müzik eşliğinde spor yaptı.

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