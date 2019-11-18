Bayraklı'da yıl 12 ay spor var

Her yaş grubundan yurttaşa 21 branşta spor olanağı sağlayan Bayraklı Belediyesi, 2019-2020 sezonunda yaklaşık 5 bin sporseverle kurslara hız kesmeden devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 7 spor tesisinde 21 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla kış aylarında da binlerce sporseveri aynı noktada buluşturuyor. Yaz okulları kapsamında 3 ay boyunca yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 bin 500 kişiye spor yaptıran Bayraklı Belediyesi, 2019 yılı ocak ayından itibaren 4 bin 627 sporsevere eğitim verdi. Bayraklı'da spor alanındaki hizmetlerle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, herkesi spor yapmaya davet ediyor.

Kurs adresleri

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda aerobik, zumba, bokwa, yoga, pilates, masa tenisi, güreş, basketbol, voleybol, atletizm, bale, tekvando, jimnastik, capoeria, judo, tenis, dağcılık ve doğa sporları; Mansuroğlu Kadın Dünyası'nda; pilates, aerobik, zumba, yoga, jimnastik, zumba kids, Bayraklı Belediyesi Onur Mahallesi Açık Hava Tiyatrosu Kültür Merkezi Spor Salonu'nda; aerobik, pilates, bale, jimnastik, tekvando, kick boks; Orgeneral Nafiz Gürmal Mahallesi İhsan Alyanak Kültür Merkezi Spor Tesisi'nde; aerobik, pilates, bale, jimnastik, tekvando, güreş, capoeira, kick boks ve Judo kursları veriliyor. Ayrıca Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde de her sabah 08.30- 09.30 arasında sabah sporu yapılıyor. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Yenisi başlıyor

Bu arada, Cengizhan Mahallesi'nde bulunan çok amaçlı Ekrem Akurgal Spor Tesisi'nde de önümüzdeki haftalarda spor kursları düzenlenecek. Bu tesiste de, basketbol, voleybol, zumba, zumba kids, yoga, bokwa, aerobik, pilates, tekvando, judo, jimnastik, futbol, masa tenisi, tenis, capoeira, bale ve atletizm spor okullarının yanı sıra engellilere yönelik masa tenisi, basketbol, atletizm kursu açılması için çalışmalara başlandı. İlçedeki engellileri de unutmayan Bayraklı Belediyesi, ocak ayından itibaren engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz spor kursları açmayı hedefliyor. n Ayça Yeriş