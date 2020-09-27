Bergama’dan gol sesi çıkmadı

Bergama Belediyespor, 3. Lig 4. Grupta sezonunun ilk iç saha karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı

Erkan KART - Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’den şampiyon olarak profesyonel liglere geri dönen Bergama Belediyespor, 3. Lig 4. Grup'ta, geçen sezon 3. Lig Play Off maçında finalde kaybeden 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. İlk haftayı bay geçen konuk takım bu sezonun ilk karşılaşmasına çıkarken, geçtiğimiz hafta 1954 Kelkit Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenen Behram Üstün yönetimindeki Bergama Belediyespor ise ilk defa kendi sahasında oynadı.

Bergama Belediyespor, mutlak galibiyeti amaçladığı müsabakada beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Sert esen rüzgar altında oynanan mücadelede ilk yarıda konuk ekip Güney Tutcuoğlu ile iki net gol pozisyonundan yararlanamadı ve devre golsüz tamamlandı. İkinci yarıda her iki takımda girdiği pozisyonları cömertce harcayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0.

Bergama Belediyespor'da teknik direktör Behram Üstün, maç sonrası yaptığı açıklamada 'Taraftarımıza bugünkü Aksaray maçında 3 puanı armağan edemedik üzgünüz. Bay haftası öncesi 2 hafta da aldığımız 4 puan bizi mutlu etse de antrenman eksiğimizi ve sıkı çalışmamız gerektiğini gördük. Bugün antrenmanlara başlayalı 26 gün oldu. Ligin 4. haftasındaki Modafen deplasmanına kadar ekibimle takımımızı daha iyi bir duruma getireceğiz. Sahaya yüreğin yansıtan sporcularımıza teşekkür ederim. Önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.