Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0

Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından

"Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Beşiktaş'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybeden İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in futbolcuları Rodrigo De Paul ve Axel Witsel, sonucun değil niyetin önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından
13 Nisan 2023 Perşembe 00:02

"Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Beşiktaş'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybeden İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in futbolcuları Rodrigo De Paul ve Axel Witsel, açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan De Paul, "Herkes için zor zamanlar. Biz de destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş büyük bir kulüp, ateşli taraftarları olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan'ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler yaptı." diye konuştu.

İspanyol ekibinin bir diğer oyuncusu Axel Witsel ise şunları kaydetti:

"Uzaktan da olsa depremin ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı, stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici."


Kaynak: AA
Etiketler; #Atletico Madrid #de paul #futbol
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından
Sonraki Haber
Tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı
Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından
Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından
0
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu LDLC ASVEL, kupasını aldı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu LDLC ASVEL, kupasını aldı
0
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
0
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
0
Manisa FK, sahasında mağlup oldu
Manisa FK, sahasında mağlup oldu
0
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.