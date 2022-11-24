Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı, hazırlık maçları ve Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarına başlayacak siyah-beyazlılar, 5-18 Aralık'ta Antalya Gloria Sports Arena'da kampa girecek.

Beşiktaş; İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya kampı öncesi, Belçika'nın Charleroi ve Westerlo ekipleriyle de kamp esnasında hazırlık maçları oynayacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:

29 Kasım Salı:

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

2 Aralık Cuma:

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

8 Aralık Perşembe:

Beşiktaş-Charleroi (Antalya)

11 Aralık Pazar:

Beşiktaş-Westerlo (Antalya)