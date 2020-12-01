Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Domagoj Vida takımla antrenmanlara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile 4 Aralık Cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süreci tamamlanan Domagoj Vida da katıldı.

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, Adem Ljajic ile Kovid-19 karantina süreci süren Ajdin Hasic antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları yaptı.

Kondisyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yapan futbolcular, sonraki bölümde mini kale maç oynadı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

