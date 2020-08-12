Beşiktaş’ın Rakibi Paok Geçtiğimiz Yılı Nasıl Geçirmişti

Şampiyonlar Ligi’nden 2 sezondur uzak kalan Beşiktaş özellikle pandemi dönemi sonrası yaptığı çıkışla Spor Toto Süper Ligi 3.sırada tamamlamayı başarmıştı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlılar pandemi dönemi sonrası oynadığı son 8 maçta aldığı 18 puanla kendini Şampiyonlar Ligi potasında buldu. Trabzonspor’un aldığı cezanın da kesinleşmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme turlarında mücadelecek edecek ekibimiz Beşiktaş oldu.

10 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi Kurası Beşiktaş Adına Nasıl Geçti?

Ön eleme turu kurasına seribaşı olarak katılan Beşiktaş’ın muhtemel 3 rakibi bulunuyordu. Pandemi sebebiyle yalnızca tek maç şeklinde gerçekleştirilecek ön eleme turu için Beşiktaş kendi adına olabilecek en zor kurayı çektiği söylenebilir. Şampiyonlar Ligi istatistikleri anlamında adı daha önce duyulmamış takımlardan olan Lokomtiva Zagreb ya da 5 aydır maç yapmayan bir Hollanda takımı olan AZ Alkmaar yerine son günlerde siyasi olarak da sorun yaşadığımız Yunan temsilcisi PAOK’un Beşiktaş’ın rakibi olması Beşiktaş adına çok tercih edilecek bir kura değildi.

Üzerine oynanacak tek maçın da Yunanistan’da oynanacak olması Beşiktaş’ın işini daha da zorlaştıran bir diğer konu.

Maçın Hangi Şampiyonlar Ligi Temsilcisinin Stadında Oynanacağına Nasıl Karar Veriliyor?

Eşleşme, Şampiyonlar Ligi kura çekimi esnasında kurada rakibinden önce adı çıkan takımın sahasında oynanıyor. Yani bu noktada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna seribaşı olarak katılıyor olması maalesef bir anlam ifade etmiyor.

PAOK’un 2019/2020 Sezonu Performansı

14 takımlı Yunanistan Süper Ligi’ni 2019/2020 sezonunda PAOK Olympiakos’un hemen ardından 2. sırada tamamlamıştı. Ardından oynanan Şampiyonluk Turu’nda ise PAOK AEK’in arkasına düşerek Şampiyonluk Turu’nu 3.sırada tamamladı.

Selanik temsilcisinin bu sezon ligde deplasman ve iç sahada oynadığı 18er maça ayrı ayrı baktığımızda evinde oynadığı maçlarda çok büyük bir avantaj yakalamadığını görüyoruz. Bu da Beşiktaş için olumlu bir gelişme olarak kayda geçebilir. Geçtiğimiz sezon evinde oynadığı 18 maçta 11 galibiyet 3 mağlubiyet almışlardı.

Yunanistan Ligi’nde evlerinde 18 maçın yalnızca 8’inde kalelerini gole kapatabildiklerini düşünürsek Beşiktaş’ın da renktaş rakibine karşı deplasmanda gol bulma şansı yüksek diyebiliriz. Beşiktaş’ın savunma hattındaki performansı bu maçta oldukça önemli olacak. İddaa diliyle konuşacak olursak karşılıklı gol var şeklinde bir maçın bizi beklediği söylenebilir. 2019/2020 sezonunda evinde 18 maçta 31 gol atarak neredeyse maç başına 2 gol ortalamasıyla oynamış olan PAOK’u durdurmak hem de sezonun Avrupa’daki ilk resmi maçında kolay olmayabilir.

Maç başına topla oynama ortalaması %54 olan PAOK’a karşı geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Beşiktaş için bu oran %59’du. Yani Beşiktaş’ın maça hakim olacağını ve rakibini savunmaya itebileceğini söylemek mümkün.

Biraz daha detaya inecek olursak önemli bir detay olarak göze çarpan PAOK’un geçtiğimiz sezon yediği gollerin yüzde %31’ini 41-50. dakikalar arasında yediğini söyleyebiliriz. Bu da Beşiktaş’ın ilk yarının sonunda ve ikinci yarının başında gol bulma şansının daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. PAOK’un attığı gollerde ise 90 dakikaya dengeli bir dağılım göründüğünü söyleyebiliriz.

PAOK - Beşiktaş Maçında Turu Geçen Taraf Kim Olur?

İki siyah beyazlı ekibin karşılaşmasında gönlümüz tabii ki Beşiktaş’tan yana. Beşiktaş istatistikleri geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde oldukça parlak. Sergen Yalçın yönetimindeki takımın bulduğu gollere baktığımızda da 2. yarı ilk yarılara oranla çok daha fazla gol bulduğunu görüyoruz. Özellikle son 10 dakikalık periyot Beşiktaş’ın en golcü geçirdiği 10 dakika. Beşiktaş bu sezon attığı 59 golün 20’sini son 20 dakikada bulmuş. Yine maçı son 20 dakikalık süreye sıkıştırabilirse Beşiktaş’ın bu turu geçeceğine inancımız tam. 25 Ağustos Salı günü oynanacak mücadelede temsilcimize başarılar diliyoruz.