Bilinçli spor bedeni de ruhu da besliyor

Uzmanlara göre egzersiz, her yaşa uygun bir planlama gerektiriyor. Sporla ilk kez tanışacak olan çocukların öncelikle fiziksel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate almak gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi'nden Songül Karaarslan Filiz, "Egzersiz günlük yaşamda zaman ayırılması gereken en önemli aktivitelerden biri.

Yapılan çalışmalar haftada 4-5 gün, günde 30 dakika fiziksel aktivite yapan kişilerin yapmayanlara oranla yüzde 20-30 civarında daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü kanıtlıyor" dedi.

Fiziksel özellik önemli

Egzersizin bir kültür olduğunu ve yaşa göre bireysel planlama gerektirdiğini söyleyen Egzersiz Uzmanı Filiz, daha sağlıklı bir toplum için daha sağlıklı bireyler yetiştirmenin büyük önem taşıdığını söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuğunuzu bir spor branşına yönlendirmek istiyorsanız, fiziksel özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda hareket edilmeli. Ülkemizde de branşa özgü yetenek seçimine dair çok önemli çalışmalar köklü üniversitelerin oluşturduğu uzmanlar eşliğinde uygulanıyor. Doğru bireyin, doğru branşa yönlendirilmesi sağlanıyor. Yetenekli olduğu branşa yönlendirilen çocuk, hızlı ilerleme kaydeder. Bu noktada en önemli seçim, eğitimli antrenör ve doğru branş seçimidir."

Yaşa uygun egzersiz

Filiz, yaş gruplarına uygun spor branşları hakkında da şu bilgileri verdi: "1-2 yaş arası çocuklarda yürümeye geçiş dönemi dikkate alınarak denge ve motor sinirlerini aktive edecek etkinlikler yapılmalı. Özellikle farklı zeminlerde çıplak ayakla yapılan yürüme çalışmaları, Tabandaki denge reseptörlerinin uyarılmasını sağlar, yürümeye geçiş evresini destekler. Uygun boyutlarda materyaller hazırlanacak aktiviteler motor sinirlerin gelişimine destek olur" 3-4 yaş arası çocuklar günde farklı şiddetlerde ortalama 180 dakika aktif olmalı. İç ve dış ortamlarda, farklı zeminlerde hareket ve koordinasyon becerilerini ve dengelerini geliştiren egzersizler ve oyun aktiviteleri yapılmalı. 5-11 yaş arası, günde 90 dakika hareketli olmalı. Haftada en az 3 gün ortadan yüksek şiddete doğru giden ip atlama, çizgi oyunları, tutma ve yuvarlama gibi hareketler; buz pateni, cimnastik, kayak, atletizm, futbol, yüzme, dans, masa tenisi, bisiklet gibi antrenmanlar yapılmalı.

Ergenlik dönemi

12-18 yaş arası günde 60 dakika aktif olmalı. Haftada en az 3 gün yüksek şiddette, kas ve kemikleri güçlendiren, kuvvet-direnç içeren halk oyunları, tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, tenis ve tempolu dans gibi egzersizler yapmalı. Yoğun ağırlıklı çalışmalardan kesinlikle uzak durulmalı. Duruş bozukluklarını engellemek için yüzme, yoga, dans ve pilates gibi egzersizler de uygundur."