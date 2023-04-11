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Bodrumspor-Pendikspor maçının ardından

- Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:"Bir puan aldık, sonuçta puansız ayrılmadık. İyi bir takıma karşı oynadık"- Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:"Düşen topları kovalayıp pozisyona girmeleri onlar için büyük avantaj. Biz burada büyük hatalar yaptık, dikkatsizlik yaptık, konsantrasyon eksikliğimiz oldu"

Bodrumspor-Pendikspor maçının ardından
11 Nisan 2023 Salı 19:36

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bir puan alıp yollarına devam ettiklerini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, oyun olarak verimli oldukları, düşündükleri ve çalıştıkları her şeyi sahada uyguladıkları bir 45 dakika yaşadıklarını ifade etti.

İlk yarının sonlarına doğru penaltı golü yediklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bu durum, ikinci yarıda oyuncu arkadaşlarımızın skoru koruma düşüncesine yol açtı. Yarım pozisyon vermeden kendi hatamızla yediğimiz bir ikinci golle maalesef oyunu 2-2 bitirdik. Bir puan aldık, sonuçta puansız ayrılmadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok üstünlük sağladık, maalesef koruyamadık. Yapacak bir şey yok. Bir puan aldık, yolumuza devam edeceğiz."


- Pendikspor cephesi


Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi başladıkları oyunda bireysel iki hatadan yedikleri gollerle geriye düştüklerini belirtti.

Bodrumspor'un son haftalarda kendi sahasında etkili maçlar oynadığını aktaran Özköylü, şöyle konuştu:

"Oyun tarzlarına baktığımız zaman savunmadan bizim savunma arkamıza attıkları uzun toplar, düşen ikinci topları kovalamaları, burada hatayı iyi değerlendirip pozisyonlara girmeleri onlar için oyunlarının en önemli noktaları oldu. Biz de bu hataları maalesef ilk yarıda çok fazla yaptık. Düşen topları kovalayıp pozisyona girmeleri onlar için büyük avantaj. Biz burada büyük hatalar yaptık, dikkatsizlik yaptık, konsantrasyon eksikliğimiz oldu. Oyuna özellikle savunmadaki oyuncularımız biraz dağınık başladı. Maalesef bir anda 2-0 geriye düştük. Ama o dakikadan sonra hem saha içinde yapmış olduğumuz taktiksel değişiklik hem de oyuncu değişiklikleri bizim oyunu tamamen kontrol altına almamıza yarımcı oldu."

Etiketler; #bodrum #Bodrumspor #futbol #maç #muğla #pendikspor
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