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Bodrumspor ve Göztepe Play-Off çeyrek finalinde sahaya çıkıyor

Spor Toto 1’inci Lig’de adını Play-Off’lara yazdıran iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek

Bodrumspor ve Göztepe Play-Off çeyrek finalinde sahaya çıkıyor
25 Mayıs 2023 Perşembe 19:45

Spor Toto 1’inci Lig’de adını Play-Off’lara yazdıran iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe yarın çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyeni statü gereği  tek eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Maçın 90 dakikası berabere biterse 15’er dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen takım yarı finalde Sakaryaspor-Eyüpspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Çift eleme usulüne göre oynanacak yarı final sonunda kazanan takım, finalde Pendikspor’un rakibi olacak.

Bodrumspor’da cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken, konuk Göztepe’de cezası sona eren Obinna Mamah görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavileri süren stoperler Mihojevic ve Erhan ise müsabakada görev alamayacak. Geçen yıl 2'nci Lig'de Play-Off'ta şampiyonluk yaşayan Bodrumspor, ligdeki tarihinin ilk senesinde normal sezonu 62 puanla 4’üncü sırada bitirip ev sahibi avantajını ele geçirmişti. Süper Lig'den 5 yıllık maceranın ardından düştükten sonra bu sezon son 14 maçını kaybetmeyen Göztepe ise 60 puanla 7’nci basamakta yer alarak Play-Off'a kaldı. Bodrumspor, bu sezon Göztepe ile oynadığı maçlardan 4 puan topladı. Yeşil-beyazlılar 19’uncu haftada sarı-kırmızılıları Gürsel Aksel Stadı’nda 1-0 yenerken, son hafta geçen pazar günü Bodrum’da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.


TEKNİK ADAMLAR İDDİALI

Maç öncesi 4 bin 500 kapasiteli Bodrum İlçe Stadı'nda satışa çıkan tüm biletler tükendi. 

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, saha ve seyirci avantajlarını kullanacaklarını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz ligin ikinci yarısından bu yana iyi futbol oynayıp, iyi sonuçlar aldı. Özellikle son lig maçında bize sıkıntı yaşattılar. Buraya kadar geldikten sonra rakip kim olursa olsun çok farklı ve final niteliğinde bir mücadele olacak. Turu geçen tarafın biz olacağını düşünüyorum" dedi.


ÖZKAYIMOĞLU: TEK AMACIMIZ GÖZTEPE'Yİ SÜPER LİG'E TAŞIMAK

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise, "Tek amacımız Göztepe’yi Süper Lig’e taşımak. Bunun adımını Bodrumspor maçında atacağız. Kazanıp hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bodrumspor #göztepe #PlayOff
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