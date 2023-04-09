BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçının sonunda gerginlik yaşandı

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalindeki karşılaşma sonrası soyunma odasına doğru yönelen konuk ekibin teknik heyeti ve oyuncularına tribündeki bazı kişiler tarafından yabancı cisimler atıldı

ANKARA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan play-off yarı final maçının ardından gerginlik yaşandı.



BOTAŞ ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, M. Sait Zarifoğlu Salonu'nda play-off yarı final serisi ikinci maçında karşılaştı. İlk karşılaşmayı 93-65 kazanan Mersin ekibi, Ankara'da da rakibini 68-57 mağlup ederek finale yükselen takım oldu.

Karşılaşma sonrası soyunma odasına doğru hareket eden konuk ekibin teknik heyeti ve oyuncularına tribündeki bazı kişiler tarafından yabancı cisimler atıldı ve sözlü sataşmalarda bulunuldu.



Teknik heyet ve sporcular güvenlik güçleri kontrolünde soyunma odasına giderken, yabancı madde atan tribündeki kişilere güvenlik görevlileri müdahale etti.



BOTAŞ Kulübü, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'yle 7 Nisan'da Mersin'de oynadıkları ilk maçta sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldıklarına yönelik açıklama yapmıştı.

