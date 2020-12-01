Bu deplasmanda galibiyet önemliydi!

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Halil Akbunar attı

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Yenilmiyorduk ama bu Sivas deplasmanında 1-0 galip gelmek önemliydi. Geçen haftaki galibiyetin ardından 2 maç arka arkaya kazanma sevincini yaşıyoruz. İlk devre ofansif anlamda istediğimizi sahaya yansıtamadık, eksik kaldık ve 3'üncü bölgede çok top kaybettik. Maçın ikinci yarısında dengeyi kurup maça ağırlığımızı koyduk. Genel anlamda 90 dakikada iyi defans yaparak ayağa paslarla oynadık ve topun bizde kaldığı bir dönemde iyi bir organizasyonla golü bulduk. Pas oyunumuzla, sürekli topla yön değiştirerek çok güzel bir golle maçı 1-0 kazandık. Üst sıralara tırmanıyoruz. Umarım bu neticeleri ileriki haftalara taşıyabiliriz. Biz üst sıralara oynamak istiyoruz, bunun için de galibiyetler ve bir seri yakalamak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Çok fazla hata yaptık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça iyi başladıklarını ve kötü oynamadıklarını belirten Çalımbay, "Bütün eksik ve sıkıntılara rağmen maçın sonlarına doğru bir yorgunluk başladı. O oyuncuları da değiştirmeye çalıştık. Öyle kolay kolay pozisyon vermedik Göztepe'ye. Beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu da normal. Hasta, sakat ve karantinadan çıkan oyuncularımız var. Eksik kadroyla oynuyoruz, yeri olmayanı başka yerde oynatıyoruz ama oynadığımız oyundan memnunum. İkinci yarı yorgunluk vardı" dedi.