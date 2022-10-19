TÜRK KAHVESİ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
TÜRK KAHVESİ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
0
BAYRAK GERGİNLİĞİ!
BAYRAK GERGİNLİĞİ!
0
BELGESELE İLGİNÇ SANSÜR!
BELGESELE İLGİNÇ SANSÜR!
0
KONSERDE ŞOK ÖLÜM!
KONSERDE ŞOK ÖLÜM!
0

Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek adını rahat bir şekilde bir üst tura yazdırdı

Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0
19 Ekim 2022 Çarşamba 16:18

İzmir ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle zafere ulaştı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 22 ve 39'uncu dakikada Tunç Murat, 45'inci dakikada İlhan kaydetti.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Sinan Günaydın, Adem Mazlum

BUCASPOR 1928: Alp - Yalçın Eycan, Onur, Mazlum (Dk. 46 Hasan), Abdullah, Furkan (Dk. 82 Emre), Saruhan (Dk. 61 Ege), Cuma, Recep, İlhan, Tunç Murat (Dk. 70 Erhan Şentürk)

ARTVİN HOPASPOR: Yusuf - Kerim, Berkay (Dk. 46 Baran), Onur, Barın (Dk. 46 Muhammed Çoban), Çayan, Emircan (Dk. 46 Arif), Eray (Dk. 77 Bilal), Ahmet Hakan, Muhammet Emre (Dk. 16 Fikret), Hüseyin

GOLLER: Dk. 22 ve Dk. 39 Tunç Murat, Dk. 45 İlhan (Bucaspor 1928),

SARI KARTLAR: Saruhan (Bucaspor 1928), Barın, Ahmet Hakan (Artvin Hopa)


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #futbol
Önceki Haber
50 yaş üstü dikkat! 25 yıl boyunca araştırıldı ve...
Sonraki Haber
Altınordu:5 - Bitexen Sapanca Gençlikspor:0
Altınordu:5 - Bitexen Sapanca Gençlikspor:0
Altınordu:5 - Bitexen Sapanca Gençlikspor:0
0
Göztepe'de taraftar isyan bayrağını açtı
Göztepe'de taraftar isyan bayrağını açtı
0
Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok
Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok
0
Mete Gazoz dünya üçüncüsü oldu!
Mete Gazoz dünya üçüncüsü oldu!
0
Altay puanı kurtardı 
Altay puanı kurtardı 
0
Başkan Ankersen Göztepe için umutlu konuştu
Başkan Ankersen Göztepe için umutlu konuştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.