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Bucaspor 1928: 3 - Fethiyespor: 1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 13'üncü hafta mücadelesinde Bucaspor 1928, evinde Fethiyespor'u 3-1 mağlup etti

Bucaspor 1928: 3 - Fethiyespor: 1
05 Kasım 2022 Cumartesi 16:14

İzmir ekibi 16'ncı ve 30'uncu dakikada Berke'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Müsabakanın 51'inci dakikasında Erhan Çelenk'in golüyle farkı 3'e çıkaran sarı-lacivertli takıma karşısında konuk ekip 87'nci dakikada Oğuzhan'ın golüyle farkı 2'ye indirmesine rağmen Bucaspor 1928 sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 4'üncü galibiyetini alan Buca temsilcisi 28 puana ulaşırken, liderliği devralan Kocaelispor'la arasındaki farkı 2 puana indirip üçüncülüğe tırmandı. Son 3 maçtır kazanamayan Fethiyespor ise 15 puanda kaldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Enver Aydın, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yazır

BUCASPOR 1928: Kıvanç - Mazlum, Lokman, Berke (Dk. 73 İlhan), Cuma, Furkan (Dk. 84 Taşkın), Enes, Alper Kadir, Saruhan (Dk. 84 Adem Eren), Erhan Çelenk (Dk. 84 Recep), Fuat (Dk. 63 Tunç Murat)

FETHİYESPOR: Enes - Taha Can, Şahan (Dk. 30 Doğancan), Rıdvan, Selim (Dk. 80 Berk), İlyas (Dk. 71 Hanifi), Burak Özduman (Dk. 71 Oğuzhan), Berkin (Dk. 46 Burak Başkaya), Selçuk Alibaz, Onur Taha, Cihan

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 30 Berke, Dk. 51 Erhan Çelenk (Bucaspor) - Dk. 87 Oğuzhan (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Enes (Bucaspor), Selim (Fethiyespor)
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bucaspor #maç
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