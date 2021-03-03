Bucaspor 1928: 3 - Payasspor: 0

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Payasspor engelini rahat geçti: 3-0

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 13'üncü dakikada Tunç'un golüyle perdeyi açarken, 40'ta penaltıdan Oğuz takımını rahatlatan isim oldu: 2-0. İlk yarıyı 2 farklı önde tamamlayan Bucaspor 1928, 79'da Tunç'la bir gol daha buldu. Bu sonuçla 45 puana yükselen İzmir ekibi zirve yarışında kaza yapmadı.

13'üncü dakikada Bucaspor 1928 golü buldu. Sağdan Berke'nin ortaladığı topa ceza sahası içinde Tunç voleyli vurdu: 1-0.

15'inci dakikada ceza sahası dışından Yusuf'un sert sutunu kaleci Erkan köşeden uçarak çıkardı

39'uncu dakikada Bucaspor Oğuz'un düşürülmesiyle penaltı kazandı.

40'ıncı dakikada Oğuz penaltıyı gole çevirdi: 2-0.

70'inci dakikada sol kanattan Payasspor ceza alanına giren Berken yerden sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

79'uncu dakikada Bucaspor 1928 golleri üçledi. Defansın arkasına atılan topu iyi kontrol eden Hasan pasını Tunç'a verdi. Tunç meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0.



STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Hasan Cebeci (xx), Hasan Hüseyin Yazıcılar (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Gökhan (xxx), Eycan (xx), Ufuk (xxx), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 77 Hasan x), Cuma (xxx) (Dk. 85 Özcan), Yusufcan (xx) (Dk. 85 Emre), Enes (xx) (Dk. 56 Engin x), Berke (xxx) (Dk. 77 Turan Ali x), Tunç (xxxx)

PAYASSPOR: Erkan (x) - Süleyman (x), Gökhan (xx), Ertaç (x) (Dk. 46 Yasin x), Muhammet Ali (xx), Oğuzhan (xx), Berkant (x) (Dk. 90 Eren), Vedat (xx), Ekrem (x) (Dk. 89 Hasan), Doğukan (x), Mert (x)

GOLLER: Dk. 13, Dk. 79 Tunç, Dk. 40 (P) Oğuz (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Berkant (Payasspor)