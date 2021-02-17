Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 1-1

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde öne geçtiği maçta Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la 1-1 berabere kaldı

Sarı lacivertliler maçın 45'inci dakikasında Oğuz'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. Konuk takım 80'inci dakikada Umut'un golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Bu sonuçla ligde üst üste 4'üncü beraberliğini elde eden Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'un puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırdı. İzmir ekibi puanını 39 yapıp ikinci sıradaki yerini korudu. Zirve hesapları yapan 4'üncü Arnavutköy de 32 puana yükseldi.



STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Buğur Han Güler (xx), Ali Çakır (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Gökhan (x), Eycan (xx), Ahmet (x), Ufuk (xx), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 74 Burak x), Yusuf (xx) (Dk. 84 Cuma), Enes (xx), Berke (x) (Dk. 90 Hasan), Tunç (x)

ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR: Mehmet (xxx) - Doğukan (xxx), Onur (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 90+3 Kaan), Raşit (x) (Dk. 64 Tunahan x), Mert (xxx), Aykut (xx), Osman (xx) (Dk. 90+4 Fuat), Umut (xx), Ozan (x) (Dk. 64 Ferhat x)

GOLLER: Dk. 45 Oğuz (Bucaspor 1928) - Dk. 80 Umut (Arnavutköy)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Aykut (Arnavutköy)

SARI KARTLAR: Yusuf, Tunç, Şener, Eycan, Ufuk (Bucaspor 1928) - Osman, Mustafa, Mert, Umut, Aykut, Ferhat (Arnavutköy)