KORONAYA ETKİSİ YOKMUŞ!
KORONAYA ETKİSİ YOKMUŞ!
0
ÜNLÜ SANATÇILARA HAPİS İSTEMİ
ÜNLÜ SANATÇILARA HAPİS İSTEMİ
0
KAKULENİN FAYDALARI
KAKULENİN FAYDALARI
0
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
0

Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 1-1

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde öne geçtiği maçta Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la 1-1 berabere kaldı

Bucaspor 1928 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 1-1
17 Şubat 2021 Çarşamba 15:51

Sarı lacivertliler maçın 45'inci dakikasında Oğuz'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. Konuk takım 80'inci dakikada Umut'un golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Bu sonuçla ligde üst üste 4'üncü beraberliğini elde eden Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'un puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırdı. İzmir ekibi puanını 39 yapıp ikinci sıradaki yerini korudu. Zirve hesapları yapan 4'üncü Arnavutköy de 32 puana yükseldi.


STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Buğur Han Güler (xx), Ali Çakır (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Gökhan (x), Eycan (xx), Ahmet (x), Ufuk (xx), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 74 Burak x), Yusuf (xx) (Dk. 84 Cuma), Enes (xx), Berke (x) (Dk. 90 Hasan), Tunç (x)

ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR: Mehmet (xxx) - Doğukan (xxx), Onur (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 90+3 Kaan), Raşit (x) (Dk. 64 Tunahan x), Mert (xxx), Aykut (xx), Osman (xx) (Dk. 90+4 Fuat), Umut (xx), Ozan (x) (Dk. 64 Ferhat x)

GOLLER: Dk. 45 Oğuz (Bucaspor 1928) - Dk. 80 Umut (Arnavutköy)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Aykut (Arnavutköy)

SARI KARTLAR: Yusuf, Tunç, Şener, Eycan, Ufuk (Bucaspor 1928) - Osman, Mustafa, Mert, Umut, Aykut, Ferhat (Arnavutköy)

Etiketler; #bucaspor
Önceki Haber
C vitamininin koronaya etkisi yokmuş!
Sonraki Haber
Bozdağ'da kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Göztepe beklenen adımı attı
Göztepe beklenen adımı attı
0
Göztepe bir ilki gerçekleştirecek
Göztepe bir ilki gerçekleştirecek
0
Göztepe, Medipol Başakşehir maçından mutlu ayrıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçından mutlu ayrıldı
0
Karşıyaka'da Hakan, 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak
Karşıyaka'da Hakan, 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak
0
Otomobil sporlarının adresi İzmir
Otomobil sporlarının adresi İzmir
0
Karşıyaka'da Gölcükspor hüznü
Karşıyaka'da Gölcükspor hüznü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.