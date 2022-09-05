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Bucaspor 1928'de büyük coşku

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 90+8'inci dakikada yeni transferi Erhan Çelenk'in attığı golle 2-1 yenen Bucaspor 1928, büyük coşku yaşadı

Bucaspor 1928'de büyük coşku
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:03

Manisa FK'dan ligin ilk haftası öncesi transfer edilip son saniyelerde güzel bir frikik golüne imza atan deneyimli futbolcu, takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. Karşılaşma bitiminde teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya kutladı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Etimesgut Belediyespor karşısında geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini söyledi. Henüz maçın başında gol yediklerini ve ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiklerini vurgulayan Dumlupınar, "Sezonun ilk haftaları her zaman zorlu geçer. Bu süreci kazanarak atlatmak çok önemli. Takımımı kutluyorum. Evimizdeki ilk maçı kazanmak bize büyük moral ve güven verdi" dedi.


Kaynak: DHA
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