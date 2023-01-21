Bucaspor 1928'de İrfan tamam

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın saat 14.00'te başlayacak maçta Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Bucaspor 1928 transferde atağa kalktı

Sarı-lacivertliler, Ankara Demirspor'dan orta saha oyuncusu İrfan Akgün'ü kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ankara Demirspor’dan transfer ettiğimiz 1996 doğumlu, orta saha oyuncusu İrfan Akgün ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yarın Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynayacakları Etimesgut Belediyespor maçına mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, ""ransferde kadromuzu güçlendiriyoruz. Bir yandan da şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Ankara'dan istediğimiz sonucu alacağız" dedi.